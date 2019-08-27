Колпинским медикам достался узбекский подкидыш. Но не весь

Травмированного трудового мигранта подбросили к дверям больницы в Колпинском районе Петербурга. Кто и когда привёз пострадавшего, неизвестно.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, накануне днём у входа в городскую больницу №33 врачи заметили истекающего кровью мужчину. У него отсутствовала правая стопа.

Пострадавшим оказался 38-летний приезжий из Узбекистана. Рассказать, что с ним произошло, он не смог. Пациента в тяжёлом состоянии отправили в реанимацию.