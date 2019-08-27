Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии увеличил выручку до 14,7 млрд рублей и строит амбициозные планы на Москву

Выручка основного бизнеса банка "Санкт-Петербург" выросла в первом полугодии 2019 года на 14%, до 14,7 млрд рублей. Об этом сообщили "Фонтанке" 27 августа в пресс-службе банка.

Председатель правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев назвал главным результатом полугодия серьезное увеличение выручки основного бизнеса, включая впечатляющий рост комиссионных доходов – в первом полугодии банк увеличил чистый комиссионный доход на 21% по сравнению с первым полугодием 2018 года, до 3,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 11,4%, до 94 млрд рублей. Все данные приводятся по международным стандартам финансовой отчетности. Летом три рейтинговых агентства – Fitch, Moody’s и АКРА – повысили рейтинги банка "Санкт-Петербург".

Александр Савельев также отметил, что банк "Санкт-Петербург" теперь позиционируется как "банк двух столиц" и поэтому ставит себе агрессивные задачи по росту бизнеса в Москве: в малом и среднем сегменте – по транзакционному бизнесу, в крупном бизнесе – по кредитованию.