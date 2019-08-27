В Ленобласти дворняга напала на полицейского. Собаку пришлось пристрелить

Собаку застрелили из табельного оружия в Подпорожье Ленинградской области. На оперативника уголовного розыска животное прыгнуло со спины — коллега спасала полицейского не по-женски решительно.

Как сообщает 27 августа 47news, вчера около пяти вечера полицию вызвали на улицу Труда в Подпорожье – на бытовую ссору. Успокоив хозяина-дебошира, сотрудники правоохранительных органов повернули назад. В это самое время на оперативника уголовного розыска с разбегу прыгнула собака, причем со спины. Не ожидавший этого сотрудник упал и оказался во власти раззадоренного пса. На помощь пострадавшему пришла напарница:

«Эксперт-криминалист Надежда Сальникова не стала хлопотать по-девичьи, три раза выстрелив в крупную дворнягу из своего пистолета Макарова, – рассказывает издание. – Причем попала столько же раз, сколько нажала курок. Заметим, что в данной ситуации нужно иметь еще и хладнокровие, чтобы случайно не вмазать по товарищу».

Уголовная ответственность владельцу животного вряд ли грозит: все случилось на территории домовладения, питомца на полицейских мужчина не натравливал. Но компенсировать медицинские расходы жителю Ленобласти, скорее всего, придется.