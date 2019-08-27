«Факт смерти был отменён». В Томске выдали паспорт гражданину, которого 13 лет считали покойником

Пациент центра социальной адаптации Томска получил паспорт гражданина Российской Федерации через 13 лет после того, как в 2006 году власти признали его умершим. Об этом 27 августа сообщает сайт регионального управления МВД.

Полицейские рассказали, что в их подразделение по вопросам миграции обратился сотрудник Центра адаптации для установления личности мужчины 1968 года рождения. Было известно, что он родом из Алма-Аты Казахской ССР. Документов у мужчины не было. После проведения проверки и получения ответов от компетентных органов Казахстана, личность гражданина была установлена.

«Согласно данным, поступивших из Отдела ЗАГС Томского района и Томской области, установлено, что мужчина при определенных обстоятельствах был признан умершим в декабре 2006 года», – уточняет сайт МВД Томска.

На видео, где сотрудники МВД вручают паспорт мужчине, который стоит на костылях, представитель ведомства уточняет, что гражданство было восстановлено в июне 2019 года через суд.

«Справедливость восторжествовала. Через суд гражданин был признан законно находящимся. Факт смерти был отменён. Мы его документировали паспортом гражданина РФ», – сказал официальный представитель регионального главка МВД и отметил, что фактически этот пожилой одноногий мужчина «второй раз родился».