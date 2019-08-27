Велосипедист вмял собой лобовое стекло и крышу «Рено» на Большеохтинском

Серьезное ДТП с велосипедистом произошло утром 27 августа в Красногвардейском районе Петербурга. Со слов очевидца, отличились оба участника аварии.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:35 у дома 5/10, корпус 1, столкнулись легковой автомобиль Renault и 30-летний мужчина на велосипеде. Судя по фото с места ДТП, удар был сильным – у машины вмяло лобовое стекло и частично крышу.

«Велосипедист пересекал дорогу не в положенном месте, но и водитель «Рено» двигался с очень большой скоростью, явно превышая, произошло всё на глазах, очень жаль, здоровья парню!» – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей.

В результате происшествия, по данным ГИБДД, велосипедист получил тяжёлые травмы. По факту ДТП ведомство ведет проверку.