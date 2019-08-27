Петербуржца захватила парочка незнакомцев. На «Газели» с синим кузовом они отправились кочевать

Принудительное путешествие в подозрительной компании устроили жителю Кировского района Петербурга. За короткую поездку мужчина познал прелести кочевого существования.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, накануне в полицию обратился 34-летний петербуржец. Он рассказал о похищении 56-летнего отца, которого увезли на старой «Газели» с синим кузовом от 8-го дома на Северном проспекте.

Пленник, по словам сына, любит поправить настроение алкоголем. Перед похищением его видели в компании с представителями кочевого народа.

«Газель» направилась в сторону Твери. Полицейские ввели план-перехват. Машину остановили у посёлка Ульяновка в Тосненском районе. Петербуржца вызволили. Его сопровождали 37-летний уроженец Нижнего Тагила и 40-летняя дама, ранее судимая за кражу и мошенничество, приехавшая в Северную столицу из Верхнего Волочка. Парочка задержана. Цель путешествия пока не ясна.