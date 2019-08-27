Центр мебели и интерьера «Кубатура» стал издателем журнала «Интерьер&Дизайн»
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
C удовольствием представляем жителям Санкт-Петербурга новый интерьерный журнал.
Концепция журнала, как и концепция центра «Кубатура» отвечает актуальному требованию на интерьерном рынке. Цель нашего журнала состоит в том, чтобы стать помощником для конечного потребителя – покупателя, дизайнера и поставщика.
Удивить сегодня читателя сложно – важно донести полезное. В нашем издании мы постарались объединить всё что близко каждому – дом, уют, комфорт, семью.
Какую мебель и отделочные материалы выбрать, как вписаться в бюджет, как делая упор на дорогие материалы и мебель, не забыть про функциональность помещений, каким образом отличить качество от подделки, как обезопасить себя от ошибок и избежать переделок.
Журнал направлен на содействие заказчику с выбором материалов, мебели и отделки, в поиске «своего» дизайнера, и возможности приобрести лучшее из предлагаемых на интерьерном рынке материалов, создать дом свой мечты. Для специалистов – это возможность увидеть новые материалы, ознакомиться с тенденциями отрасли.
В первом выпуске журнала мы предлагаем читателю обзорные статьи по новым трендам, материалы о том, как обустроить детскую комнату, модную гостиную, выбрать правильный свет и найти «своего» дизайнера.
Связь моды и архитектуры рассмотрела известный историк моды, преподаватель и эксперт Мэган Виртанен. Интерьерный критик Наталья Корогодова рассказала о новинках в индустрии обоев. Известный мастер, создатель своего бренда, художник и дизайнер Кирилл Овчинников рассказал о своей новой «акварельной коллекции» в интерьерной сфере.
Для специального проекта журнала, свои новые интерьеры предоставили ведущие дизайнеры и архитектурные студии Петербурга: Зоя Ти, Анжелика Гельфман, Светлана Андреева, архитектурные бюро Арт Спейс, Астрагалдизайн и компания MacDesign.
Мы надеемся, что новый журнал, как и новый центр интерьера, поможет всем Петербуржцам осуществить мечту о новом интерьере, покажет наиболее легкий и менее затратный пусть к «дому своей мечты», убедит в профессиональном подходе к ремонту.
Центр мебели и интерьеров «Кубатура»
г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.9
Станции метро: «Бухарестская», «Международная».
150 тыс.кв. метров, 3 этажа.
Товарные группы: мебель, отделочные материалы, интерьер, декор, свет.
kubatura.spb.ru