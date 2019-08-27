Центр мебели и интерьера «Кубатура» стал издателем журнала «Интерьер&Дизайн»

предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"

C удовольствием представляем жителям Санкт-Петербурга новый интерьерный журнал.

Концепция журнала, как и концепция центра «Кубатура» отвечает актуальному требованию на интерьерном рынке. Цель нашего журнала состоит в том, чтобы стать помощником для конечного потребителя – покупателя, дизайнера и поставщика.

Удивить сегодня читателя сложно – важно донести полезное. В нашем издании мы постарались объединить всё что близко каждому – дом, уют, комфорт, семью.

Какую мебель и отделочные материалы выбрать, как вписаться в бюджет, как делая упор на дорогие материалы и мебель, не забыть про функциональность помещений, каким образом отличить качество от подделки, как обезопасить себя от ошибок и избежать переделок.

Журнал направлен на содействие заказчику с выбором материалов, мебели и отделки, в поиске «своего» дизайнера, и возможности приобрести лучшее из предлагаемых на интерьерном рынке материалов, создать дом свой мечты. Для специалистов – это возможность увидеть новые материалы, ознакомиться с тенденциями отрасли.

В первом выпуске журнала мы предлагаем читателю обзорные статьи по новым трендам, материалы о том, как обустроить детскую комнату, модную гостиную, выбрать правильный свет и найти «своего» дизайнера.

Связь моды и архитектуры рассмотрела известный историк моды, преподаватель и эксперт Мэган Виртанен. Интерьерный критик Наталья Корогодова рассказала о новинках в индустрии обоев. Известный мастер, создатель своего бренда, художник и дизайнер Кирилл Овчинников рассказал о своей новой «акварельной коллекции» в интерьерной сфере.

Для специального проекта журнала, свои новые интерьеры предоставили ведущие дизайнеры и архитектурные студии Петербурга: Зоя Ти, Анжелика Гельфман, Светлана Андреева, архитектурные бюро Арт Спейс, Астрагалдизайн и компания MacDesign.

Мы надеемся, что новый журнал, как и новый центр интерьера, поможет всем Петербуржцам осуществить мечту о новом интерьере, покажет наиболее легкий и менее затратный пусть к «дому своей мечты», убедит в профессиональном подходе к ремонту.

Центр мебели и интерьеров «Кубатура»

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.9

Станции метро: «Бухарестская», «Международная».

150 тыс.кв. метров, 3 этажа.

Товарные группы: мебель, отделочные материалы, интерьер, декор, свет.

kubatura.spb.ru