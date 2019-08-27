В Выборгском районе Ленобласти из озера достали внедорожник. Внутри нашли тело петербуржца

Рыбак съехал на внедорожнике в озеро в Выборгском районе Ленинградской области. Мужчина не смог выбраться из машины.

Старый «Ниссан Террано» под водой озера Михалёвское накануне вечером заметил житель Каменногорска, который и вызвал на место спасателей, сообщает 27 августа 47news. Машину достали из воды, в салоне оказалось тело мужчины.

Личность погибшего установили. Им оказался 60-летний петербуржец, проживавший в поселке Михалёво рядом с озером и увлекавшийся охотой и рыбалкой. Предположительно, внедорожник скатился в озеро с насыпи.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.