Слишком натуральная угроза убийством привела в квартиру к реконструктору, а там - залежи пороха

Соседи не стерпели агрессивного звукового сопровождения в жилом доме в Кировском районе Петербурга. Крики о помощи из квартиры заставили схватиться за телефон. Вместо сцены насилия полицейские нашли реконструктора.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, воскресный вечер в 34-м доме на проспекте Ветеранов оказался неспокойным. Тишину нарушили мужские крики: «Убивают!» и грохот падающих предметов. Нервы у одной из соседок сдали, и она обратилась в службу «112».

Приехавшие полицейские насилия не застали. В квартире, откуда доносились возгласы ужаса, живёт реконструктор. У 42-летнего приезжего из Омска изъяли более двух килограммов пороха, два штык-ножа и несколько небоевых винтовок для показательных стрельб. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. Любитель истории отпущен под подписку о невыезде.

В социальных сетях горожанин своих увлечений не скрывает и публикует себя в форме армии гитлеровской Германии. Под снимками он уточняет, что кадры публикуются исключительно в историко-реконструкторских целях, а не для пропаганды какой-либо идеологии. Реконструктор активно участвует в различных мероприятиях, в том числе и военно-патриотического клуба «Красная звезда».