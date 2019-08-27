Похоронные деньги в золотой сумке выкрали из квартиры на Цимбалина

Завернутые в полотенце деньги украли из квартиры в Невском районе Петербурга. Хозяйка отложила их на погребение, но это не остановило двух циничных «установщиков противопожарного оборудования».

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), неизвестные возникли на пороге квартиры 83-летней жительницы дома по улице Цимбалина, 46, в обед 26 августа. Заявили, что пришли устанавливать противопожарное оборудование, а сами обшарили хозяйский шкаф. Они не промахнулись: на верхней полке в золотистой сумке, обернутой полотенцем, лежали 400 тысяч рублей, которые петербурженка приберегла на собственные похороны. Рядом лежала сумка черного цвета, тоже обернутая полотенцем. Там находилась куда более скромная сумма — 15 тысяч рублей, но и ею не побрезговали воры.

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