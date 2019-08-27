Дочерняя компания «Ростеха» через суд пытается расторгнуть контракт с Boeing на покупку 737 MAX

Российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (АКС, входит в «Ростех») направила иск в окружной суд Кука (штат Чикаго, США) к американскому концерну Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 лайнеров 737 MAX.

В АКС утверждают, что две катастрофы, связанные с данной моделью самолетов, были вызваны «небрежными действиями и решениями» Boeing: концерн не только разработал «дефектный» лайнер, но и «утаил критическую информацию» от американских регуляторов. По мнению истца, Boeing намеренно скрывала от покупателей информацию о летной годности 737 MAX, пишет 27 августа РБК со ссылкой на Financial Times.

Компания заключила контракт на покупку 35 лайнеров до того, как Boeing объявила о прекращении полетов 737 MAX. АКС выплатила американскому концерну депозит в размере $35 млн и требует вернуть эту сумму с процентами, а также $75 млн за упущенную прибыль и компенсацию убытков (ее размер не уточняется).

Адвокат АКС Стивен Маркс заявил FT, что в Boeing предлагали российской компании компенсацию, но она была несоразмерной. По его словам, другие клиенты американского концерна обсуждали с ним возможность подачи исков к Boeing.

Полеты лайнеров 737 MAX были приостановлены в марте после двух авиакатастроф с данными самолетами. В октябре 2018 года самолет Lion Air разбился в Индонезии, погибли 189 человек, а в марте потерпел крушение борт Ethiopian Airlines, жертвами стали 157 человек.