«Разрозненные облачные поля» и высокий температурный фон – с летом не прощаемся

Лето в Петербурге не заканчивается, а продолжается. Во вторник, 27 августа, его обеспечивает антициклон.

«Его стараниями в небе над городом будут проплывать разрозненные облачные поля, и обойдётся без дождей, а температурный фон немного превысит рамки климата», – поясняет синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 21-23 градусов, в Ленинградской области – плюс 19-24. Лёгкую прохладу будет дарить ветерок – скоростью 3-8 м/с северо-западного направления. Атмосферное давление, как ожидается, за день вырастет до 770 мм рт. ст., что выше нормы.