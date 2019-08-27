Оставленные в медицинской академии Мечникова бутылки стали уголовным делом. Ёмкости с горючим подключили к розетке

После эвакуации из учебного корпуса Медицинского университета имени Мечникова на Пискарёвском проспекте возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 27 августа, в кабинете на первом этаже, который занимает кафедра фармакологии, на столе нашли две пластиковые бутылки. Ёмкости, наполненные горючей жидкостью, пахли бензином. В горлышко были вставлены оголённые провода, подключенные к розетке. Рядом валялась бутылка побольше – с той же жидкостью. Также приехавшие на место полицейские заметили забытый бейдж с инициалами и фамилией.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений).

Ранее в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти опровергли информацию об обнаружении взрывного устройства, сообщив, что найдены емкости с технической жидкостью. Эвакуация в корпусе академии Мечникова на Пискарёвском проспекте прошла накануне, по тревоге на улицу вывели 35 человек.