Смерть до совершеннолетия. В Петербурге юный мотоциклист без прав не пропустил грузовик

Погибшему в ночной аварии в Горелово не исполнилось и 18 лет – он был несовершеннолетним. Виновником ДТП считается его приятель, управлявший транспортным средством.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 27 августа около 0:50 на Заречной улице, 4, в Горелово (Красносельский район Петербурга) на нерегулируемом перекрёстке 17-летний водитель мотоцикла не пропустил помеху справа – грузовик Volvo.

Мотоцикл не зарегистрирован в УГИБДД, водительских прав у пилота нет. Сам он после ДТП был госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его 17-летний пассажир погиб на месте.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняя все его обстоятельства.