Американский сенатор заявил, что ему не дали визу в Россию по политическим соображениям. В посольстве РФ заявку от Рона Джонсона не нашли

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон рассказал, что ему отказали в российской визе, но он продолжит выступать против «агрессии» Москвы». В посольстве РФ в США в ответ заявили, что сенатор вовсе не обращался за визой и назвали обвинения «беспочвенными».

Рон Джонсон отметил, что собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации, чтобы провести консультации с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества.

«К сожалению, российские должностные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренними усилиями и отказали мне во въезде в Россию», — сообщили в пресс-службе сенатора 27 августа.

В посольстве России в США, комментируя слова Джонсона, подчеркнули, что сенатор заявление на визу вообще не подавал. «Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не сообщал о своих планах посетить Россию», — сообщило дипломатическое ведомство в Twitter.

По словам дипломатов, Джонсон предъявил «беспочвенные обвинения». «В своей обычной русофобской манере он искажает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые высказывания. Основываясь на этом, вряд ли можно всерьез воспринять его заявления о намерениях восстановить прямой диалог с российскими парламентариями», — резюмировали в посольстве.