Петербургу и не снилось: ливень в Мадриде сносит машины и переворачивает мусорные баки

Стихийное бедствие в столице Испании: на смену изнуряющей 40-градусной жаре пришел сильный ливень. Кадры из Мадрида напоминают фильмы ужасов: мощные потоки воды несутся по узким улицам старого города, буквально сметая все на своем пути. Переворачиваются мусорные баки, не могут удержаться на своих местах припаркованные машины, сталкиваясь друг с другом.

Как сообщает 27 августа Первый канал, в городе закрыты станции метро и скоростные магистрали.

По информации «Вестей», задерживаются авиарейсы. Прибудет ли борт в Петербург, неизвестно. Пока на сайте Пулково стоит штатное время прилета — сегодня в 15.15.

В Мадриде сегодня открыли новый аквапарк pic.twitter.com/IByxxmzBUr — Илиас Меркури (@imerkouri) 26 августа 2019 г.

Напомним, «ненормативные» дожди посетили этим летом и Петербург. Горожане надолго запомнят плавающие «брюхом» автомобили, залитый дождевой водой салон автобуса и подтопленные паркинги и торговые центры.