Как в страшном кино: в Ленобласти лесовоз опрокинулся, рассыпав брёвна, и в него влетел самосвал

Региональная дорога к северу от Петербурга оказалась полностью перекрыта из-за ДТП с двумя грузовиками.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 26 августа на 49-м километре дороги Молодёжное – Черкасово (Выборгский район Ленинградской области), по предварительной информации, грузовик «Скания» под управлением 35-летнего мужчины на правом закруглении дороги опрокинулся, а затем столкнулся с грузовиком «Вольво», за рулём которого был 39-летний мужчина. Водитель «Скании» в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

По словам очевидца из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на бок упал лесовоз, а встречный самосвал, уходя от удара, влетел ему в кабину. Водитель лесовоза потерял много крови, его увезла реанимация.

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Полиция ведёт проверку по факту ДТП.