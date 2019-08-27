В России 34 миллиона человек попали в «квалификационную яму». Их профессиональные навыки избыточны или недостаточны

Избыточные или недостаточные для профессиональной деятельности компетенции имеют около 34 миллионов работников в России. Таким образом они попадают в так называемую «квалификационную яму», пишет 27 августа РИА Новости со ссылкой на доклад BCG и World Skills «Массовая уникальность — глобальный вызов в борьбе за таланты»

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, каждый третий работник в мире сталкивается с этой проблемой. Всего, в «квалификационной яме» находятся около 1,3 млрд сотрудников в разных странах мира, из-за чего мировой ВВП недополучил около 5 триллионов долларов по состоянию на 2017 год.

В BCG отметили, что причины возникновения квалификационных ям в разных странах могут различаться. «Глубина необходимой трансформации системы образования и рынка труда будет зависеть от уровня развития человекоцентрического подхода, а также от особенностей каждой конкретной страны», — говорится в сообщении.

Эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России непосредственно по специальности или близким к ней профессиям работают 56,8% сотрудников. Исследование показало, что только 11% респондентов имеют высококачественное образование, а 34% — образование, которое можно оценить выше среднего.