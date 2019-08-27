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Со второй попытки. «Союз МС-14» с роботом Фёдором смог пристыковаться к МКС
Корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Федором на борту смог пристыковаться к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.
«Корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — сообщила госкорпорация Роскосмос в Twitter 27 августа.
С первой попытки «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. По предварительным данным NASA, причиной неудачи стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту МКС.Сообщалось, что в случае провала второй попытки, корабль могут затопить вместе с Федором.
Чтобы освободить «причал» для стыковки экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-13» успешно перестыковал его со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
Справка:
Робот Фёдор для полета в космос был создан три года назад. Над ним работал столичный Фонд перспективных исследований совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С.П. Королёва. Собирали андроид в Петербурге, в ИТМО. Фёдор – первый человекообразный российский робот. Он умеет садиться на шпагат, стрелять с двух рук и выполнять технические задания.