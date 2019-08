Английские фанаты завалили «Зенит» просьбами купить Фила Джонса и Мустафи

ФК «Зенит» решил активировать возможность получения личных сообщений в англоязычной версии твиттера, после чего клуб завалили просьбами купить тех или иных футболистов. Больше всего петербургский клуб просили забрать Фила Джонса из «Манчестер Юнайтед» и Шкодрана Мустафи из «Арсенала». Оба защитника в этом сезоне перестали попадать в основной состав своих клубов.

Англоязычный твиттер «Зенита», на который подписано почти 44 тысячи пользователей, атаковали с вопросами о том, сколько нужно собрать ретвитов, чтобы клуб сделал предложение по игроку. «Зенит» просили обратить внимание на Джесси Лингарда, Алексиса Санчеса, Жоау Мариу, Эшли Янга, Кевина Строотмана и других игроков.

We leave our DMs open to be nice and all we get is messages asking how many retweets for Phil Jones or Mustafi...???? pic.twitter.com/31VfZsJqA4