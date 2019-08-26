На Apple и Samsung подали в суд из-за излучения смартфонов

На Apple и Samsung подали в суд после исследования по заказу газеты Chicago Tribune, которое показало превышение норм излучения смартфонов, сообщает Forbes.

Проведенное «согласно федеральным правилам в аккредитованной лаборатории» исследование показало, что излучение от iPhone 7 — одного из самых популярных смартфонов — превышало безопасные показатели. Кроме того, выявленное излучение более чем вдвое превышало те показатели, о которых компания Apple сообщила федеральным регулирующим органам в ходе собственных испытаний.

В ходе исследования популярного смартфона Samsung Galaxy S8 выяснилось, что, если подносить его на расстояние 2мм и ближе к телу человека, излучение превышает норму в пять раз.

Некоторые производители телефонов, в том числе Apple, отвергли результаты проведенного исследования.