На Софийской столкнулись «Додж» и «Лэнд Ровер». Есть пострадавшие

Двое ровесников-автомобилистов не смогли разъехаться во Фрунзенском районе Петербурга вечером 26 августа. В итоге в больнице оказались пассажиры, среди которых семилетний ребёнок.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, столкновение произошло около половины девятого в районе дома №6Б по улице Софийской. Дорогу не поделили 39-летний водитель автомобиля «Додж Калибр» и его ровесник на «Лэнд Ровере». В итоге пострадали пассажиры последней машины. Семилетний мальчик и 60-летний мужчина были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.