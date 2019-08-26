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Общество
26.08.2019 22:44
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В МИД РФ объяснили испытания под Северодвинском выходом США из договора по ПРО

Постпред РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов сообщил, что испытания на военном полигоне под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое РФ начала создавать из-за выхода США из договора по ПРО.

"Особо интересующимся могу добавить. Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Anti-Ballistic Missile Treaty)", – отметил Карпов, выступая на 53-й сессии рабочей группы по вопросам проверки подготовительного комитета Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Российский дипломат также заявил, что авария в Архангельской области 8 августа не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям, и поэтому не относится к предмету договора ОДВЗЯИ.

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"Пунктами 7, 8, 9 Статьи IV ДВЗЯИ зафиксировано право государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю", – заявил российский дипломат.

"Мы понимаем, что возможности ПК ОДВЗЯИ с каждым годом расширяются, потенциал Организации возрастает, а перспективы Договора не позволяют применить их в полном объеме. Однако это не повод заниматься вопросами, которые не относятся к предмету Договора и мандату Комиссии. Отслеживание военной деятельности, а также последствий любых других событий и инцидентов, не связанных с ядерными испытаниями, является недопустимым", – цитирует в понедельник вечером выступление Карпова сайт МИД РФ.

Российский дипломат также напомнил, что передача данных со станций мониторинга сейсмических данных в Международный центр данных "является пока делом сугубо добровольным и будет оставаться таковым вплоть до вступления ДВЗЯИ в силу".

Российский постпред особо отметил, что никакой опасности жизни и здоровью населения в связи с инцидентом 8 августа под Северодвинском нет.

Дипломат заявил, сославшись на данные МЧС по Архангельской области, что радиационный фон в упомянутом районе находится на естественном нормальном уровне. По его словам, это "подтверждается данными Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО)". По словам дипломата, самые большие зафиксированные значения в день инцидента составляли 1,78 микрозиверта, "что эквивалентно получению излучения, сопоставимого с процедурой рентгена зуба".

Карпов также заявил, что инцидент "не привел к трансграничному переносу радиоактивных веществ". "Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет", – заявил Карпов.

Ранее сегодня Росгидромет рассказал об изотопах, которые были зафиксированы после ЧП на полигоне. Эксперты после обнародования этой информации, заявили, что в Белом море в таком случае взорвался не ядерный реактор.

Справка:

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

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