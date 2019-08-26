Дама на «Хёндэ» сбила девятилетнего мальчика, переходившего по зебре Большую Пушкарскую

Женщина на «Хёндэ» сбила мальчика в Петроградском районе Петербурга вечером 26 июня. За жизнь ребёнка борются врачи.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около половины девятого 39-летняя дама за рулём «корейца» наехала на 9-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу по «зебре» в районе дома №21 на улице Большая Пушкарская.

В результате ДТП ребёнок госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.