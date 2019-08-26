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Общество
26.08.2019 22:12
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На Балтике корвет «Гремящий» проверил на прочность брата. «Северная верфь» вмятин не обнаружила

В заводские ходовые испытания многоцелевого корабля ближней морской зоны закрался тактильный инцидент. В Финском заливе «Гремящий» настолько тесно познакомился с самоходным плавкраном, что производителю пришлось осматривать его борта на предмет повреждений.

Факт взаимодействия схожих по габаритам строящихся для ВМФ России единиц «Фонтанке» 26 августа подтвердили на «Северной верфи» и в ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз». Первые готовятся передать Минобороны головной корвет проекта 20385 «Гремящий». Вторые достраивают для военных самоходный плавучий кран проекта 026090 «СПК-54150». Военный корабль и вспомогательное судно сейчас находятся на заводских ходовых испытаниях.

корвет "Гремящий"
корвет "Гремящий"
Фото: МО РФ

Обстоятельства и подробности встречи, произошедшей 25 августа на испытательном полигоне в водах Балтики, корабелы не раскрывают, но подчеркивают, что считать происшествием инцидент нельзя и на сроках передачи заказчику он не скажется.

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«Это ерунда, – сказал корреспонденту «Фонтанки» Леонид Грабовец, председатель совета директоров ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз». – Мне доложили, там ничего страшного. Вообще ничего страшного. Там мы за полдня сделали, и сдадим вовремя. Мне доложили, что там работы — поправить чуть-чуть — и все. Нет никакого происшествия. Попросили люди, мы помогли, но вот так получилось».

плавучий кран проекта 026090
плавучий кран проекта 026090
Фото: МО РФ

«На корвете удивлены вопросом о столкновении корвета и крана. Была совершенно штатная ситуация, – прокомментировали «Фонтанке» на «Северной верфи». – В ходе работы с плавучим краном при проверке буксирного устройства произошло легкое касание крана и борта корабля. Никаких вмятин, повреждений, препятствующих продолжению испытаний «Гремящего», нет. Испытания идут в соответствии с утвержденным графиком».

Водоизмещение корвета «Гремящий» – 2200 тонн. Он покинул достроечную набережную судостроительного завода «Северная верфь» 20 августа. Ходовые испытания на Балтике займут примерно три месяца, на декабрь запланированы госиспытания. После передачи Минобороны «Гремящий» войдет в состав Тихоокеанского флота.

Одиннадцатый самоходный плавучий кран СПК-57150 проекта 02690 был спущен на воду в августе 2018-го. Его водоизмещение 2000 тонн. Предназначен для вспомогательного флота ВМФ России. Как и «Гремящий», плавкран планируется передать заказчику до конца 2019 года.


© Фонтанка.Ру

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