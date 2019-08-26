Reuters анонсировал планшеты Huawei с российской ОС «Аврора»

Китайская Huawei ведёт переговоры по установке на планшеты компании операционной системы «Аврора» для проведения переписи населения в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Китайская Huawei начала переговоры с Россией об установке российской операционной системы (ОС) “Аврора” на 360 000 своих планшетов для проведения переписи населения России в следующем году, сообщили Reuters два источника», — отмечает агентство.

По словам одного из источников агентства, пилотный проект является первым шагом по запуску российской операционной системы на устройствах Huawei. Представитель китайской компании подтвердил переговоры с Минкомсвязи, отказавшись от дальнейших комментариев.

Россия обсуждает использование «Авроры» на 360 000 планшетах Huawei к августу 2020 года, отмечает Reuters.

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«Huawei заинтересована в проекте. Компания показала образцы планшетов, которые можно было задействовать», – заявил второй источник агентства.

В «Ростелекоме» в ответ на запрос Reuters сообщили, что компания «рассматривает различные варианты сотрудничества с Huawei при участии Минкомсвязи», отказавшись от разглашения подробностей. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.