Понуждение полицейских Анапы несовершеннолетней волейболистки к занятию с ними сексом обернулось уголовным делом

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщает Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

"Ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии следствия, полицейские, за не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщают следователи, уточняя, что фигуранты дела – сотрудники патрульно-постовой службы.

Местная пресса добавлет, что девушка, попавшая в неприятную ситуацию,была вынуждена согласиться на требования представителей полиции, а затем написала заявление в правоохранительные органы. Спортсменка участвовала в соревнованиях "Волейград". Кроме того, краснодарские издания пишут, что полицейских было трое, все они уже уволены из органов, а начальник ОМВД по городу Анапе отстранён от должности.