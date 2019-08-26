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Происшествия
26.08.2019 21:17
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«Велик риск потерять дочку»: родители 12-летней Алисы отказались эвакуировать её в Петербург из Турции

Родители 12-летней школьницы Алисы из Петербурга, приняли решение остаться на лечении в турецком госпитале. Состояние ребенка остаётся крайне тяжелым. Появилась субфебрильная лихорадка. Вместе с тем, по мнению петербургских врачей именно сейчас состояние девочки достаточно стабильно для того, чтобы осуществить её транспортировку в Россию, но родители не решились подвергнуть ребенка риску перелета.

«Обсуждали вчера. Мы с женой приняли решение не рисковать и пока остаться здесь. При перелете очень высок риск потерять дочку», – рассказал «Фонтанке» 26 августа отец девочки.

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По мнению врачей, опасность транспортировки сопоставима с текущими рисками, но право родителей на выбор места пребывания их ребёнка — неоспоримо. В любом случае, в Санкт-Петербурге семье будет оказан весть комплекс мер медико-социальной помощи. В Турции помощь в сопровождении ситуации будет оказывать МИД РФ. К сожалению, участие российских специалистов в лечении пострадавшей будет крайне ограничено. Турецкая сторона действует согласно национальным медицинским протоколам. Договоренность о регулярных консультациях сохраняется.

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Ранее и врачи и родители сообщали о крайне тяжелом состоянии девочки, которая впала в кому и четыре раза пережила остановку сердца. Результаты первой компьютерной томографии девочки также не дали оснований для оптимизма 

12-летняя Алиса стала жертвой безответственности со стороны руководства отеля, который не закрыл 25-сантиметровую трубу на дней бассейна. В ней затянуло руку девочку, а на освобождение потребовалось не меньше 10 минут. Все это время она находилась на дне. семейном отдыхе в Турции. Менеджер отеля обвинял в случившемся родителей, но турецкие правоохранители увидели вину владельца и директор отеля Sunhill, которые были оперативно задержаны и отправлены под подписку о невыезде.

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