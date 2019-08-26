«Это Россия, здесь все по сигналу». Кого привел к победе молодежный форум Смольного

За две недели до губернаторских выборов петербургская администрация потратила 50 млн рублей на молодежь. Под аккомпанемент стендап-комиков и блогеров набрали людей «в команду Александра Беглова».

фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Хедлайнером масштабного молодежного форума, на который петербургские власти пригласили популярных в интернете персон, стал врио губернатора Александр Беглов. Он поздравил финалистов конкурса по поиску «новых лиц» для работы в Смольном и обещал: «Вместе мы победим». Тем, кто победу Александра Беглова уже кует, на форуме сопутствовала финансовая удача.

«Добрый вечер, наследники!» – крикнул в микрофон врио губернатора Петербурга Александр Беглов, оказавшись 23 августа в «Юбилейном» на сцене молодежного форума «Выше крыши». «Мы выше крыши? Да, выше крыши. Еще раз: мы выше крыши?» – обратился он к залу. «У-у-у!» – ответил зал.

«Выше крыши» – это реинкарнация форума «Всмысле», который несколько лет был аналогом федеральных провластных мероприятий вроде «Селигера». На этот раз бюджетные расходы на его проведение выросли до 50 млн рублей, а организацию поручили близкому к администрации президента агентству «Полилог». Декларируемая цель – наладить диалог между властью и молодежью. Выступление Александра Беглова продемонстрировало: он диалог вести умеет.

«Вы знаете, наш город всегда готовит самые лучшие кадры», – сказал врио губернатора со сцены и замолчал, ожидая, когда зал оценит шутку. Зал оценил и загудел. «Я хочу, чтобы мы продолжили эту традицию в двадцать первом веке. Мы продолжим?» – крикнул он. «У-у-у», – пообещал зал.

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«Мы постарались создать вам уникальные возможности, чтобы вы приобрели новые знания и новых друзей. Вы приобрели новых друзей?» – повысив голос, поинтересовался Александр Беглов у зала. «У-у-у», – подтвердил зал.

«Я вижу здесь почти три тысячи талантливых, молодых, целеустремленных людей, которые хотят изменить мир к лучшему. Вы хотите изменить мир к лучшему?» – подался Александр Беглов вперед. «У-у-у!» – обрадовал его зал.

«Мы с вами! А вы с нами?» – прокричал врио губернатора заключительный вопрос и, получив одобрительное «У-у-у», воскликнул: «Вместе мы победим!» Кого и в чем, не уточнил.

Речь Александра Беглова стала завершением форума: до него на сцене побывали блогер Николай Соболев, стендап-комик Александр Незлобин, футболист Вячеслав Малафеев. Микрофон они делили с чиновниками: вице-губернаторами Петербурга Любовью Совершаевой, Владимиром Княгининым и Николаем Линченко, замглавы Росмолодежи Андреем Платоновым. На разогреве у врио губернатора выступил художник Покрас Лампас: прямо на сцене он написал картину. «Давай ее подарим! Комитету… Нет! Росмолодежи!» – предложил художнику ведущий форума, артист Дмитрий Хрусталев. «Посмотрим», – махнул рукой Покрас Лампас, уходя со сцены.

Хотя соведущему передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале Дмитрию Хрусталеву не привыкать держать себя в рамках, на открытии форума он прошел почти по краю. Развлекая зрителей, ведущий шутливо отреагировал на несвоевременный шум в зале. «Орать только по сигналу», – поддержала его шутку председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец. «Это Россия, здесь все по сигналу», – сымпровизировал Дмитрий Хрусталев. Зал ответил хохотом и одобрительным воем. «Спокойно! Спокойно. Я не Поперечный», – сдал Хрусталев назад.

К закрытию форума петербургские власти приурочили финал сразу двух конкурсов. Во-первых, кадрового. Конкурс «Мой город – мои возможности» – аналог федерального проекта «Лидеры России», который проводился по инициативе администрации президента. Победителям обещана возможность стажировки в исполнительной власти Петербурга. Во-вторых, конкурса грантов Росмолодежи. На форуме отобрали 45 проектов (большинство из них – петербургские), которые пообещали профинансировать на разные суммы — предельная планка 3 млн рублей.

В числе победителей грантового конкурса – несколько проектов близких к Смольному молодежных активистов. Например, 850 тысяч рублей обещаны провластному движению «Поколение Z», чей лидер Ринат Евстигнеев был в числе сопредседателей «молодежного штаба» кандидата в президенты Владимира Путина. Участников этого движения оппозиция называет провокаторами. 3 августа на площади Ленина они вместе со сторонниками Николая Старикова пытались перекричать спикеров митинга в защиту честных выборов. Продвигать «альтернативную повестку» «Поколение Z» пришло и 17 августа, когда противники неконкурентных выборов и политических репрессий вышли с одиночными пикетами к Гостиному двору. «Петербургу не нужны митинги, Петербургу нужна любовь», – такими плакатами ответили несогласным провластные активисты.

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За 2 млн рублей проводить «Уроки живой истории» будет Андрей Ходыков, зампред молодежной коллегии при администрации Петербурга. Ради развития социальных лифтов Росмолодежь профинансирует «выездной образовательный интенсив» молодежного совета при администрации Выборгского района. Есть среди победителей и проекты, чьи авторы не связаны со Смольным: например, 787 млн пообещали начинанию недавно переехавшей в Петербург Анны Терентьевой, которая собирается учить молодых людей социальному проектированию.

Сразу два проекта среди поддержанных экспертами Росмолодежи – это инициативы «Фонда культуры семьи и детства». На базе этого фонда уже больше полугода работают специалисты по пиару врио губернатора Александра Беглова в соцсетях. Глава фонда Елена Никитина – сотрудница предвыборного «интернет-штаба» врио губернатора, который работает под руководством близкого к Кремлю политтехнолога Владимира Табака.

Сама Елена Никитина заявок на гранты не подавала, но среди победителей оказались проекты с названиями Charity Lab и «Круговорот» – такое же название у ключевых направлений работы фонда, указанных на сайте. Первый – это мастер-класс, на котором дети и родители мастерят «нужные и полезные вещи» в дар благотворительным организациям. Поддержать этот проект просил Абдулла Магомадов, выпускник факультета политологии СПбГУ. Судя по его странице во «ВКонтакте», сейчас Магомадов занимается продвижением в соцсетях новостей о рабочей группе по развитию институтов гражданского общества – организации, созданной при Смольном по инициативе внутриполитического вице-губернатора Любови Совершаевой, должность зампреда в которой заняла Елена Никитина.

Проект «Круговорот», тоже поддержанный экспертами Росмолодежи, название и описание которого указывают на мероприятие по обмену детскими вещами, организуемое «Фондом культуры семьи и детства», заявила на грант Софья Жукова; подписчица группы форума с таким же именем во «ВКонтакте» дружит и с Еленой Никитиной, и с ее супругом Сергеем Кожокаром, одним из руководителей организации. Ни Магомадов, ни Жукова не ответили на вопросы «Фонтанки» о том, какую сумму рекомендовано выделить на их проекты.

Сама Елена Никитина оказалась среди тридцати победителей кадрового конкурса администрации Петербурга. Прежде чем позвать на сцену финалистов этого соревнования, ведущий Дмитрий Хрусталев объявил: эти люди «станут новыми лицами в команде Александра Дмитриевича» и получат возможность вместе с ним «работать на благо города». Александр Беглов со сцены подтвердил: «Это только начало нашего с вами пути».

Новыми лицами в команде временного главы города стали преимущественно петербургские предприниматели и управляющие бизнесом, сотрудники крупных компаний; близкие к власти активисты – в абсолютном меньшинстве (кроме Елены Никитиной, в числе победителей конкурса оказался член молодежной коллегии при губернаторе Вадим Синильников). «Давайте пожелаем Александру Дмитриевичу удачи!» – предложил Дмитрий Хрусталев окружившим врио губернатора финалистам. Александр Беглов вытянул вверх руку со сжатым кулаком, и тридцать человек по очереди дали ему пять.

Мария Карпенко,

«Фонтанка.ру»