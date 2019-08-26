К недовольству Tesla из-за солнечных батарей присоединился Amazon. Но подавать в суд компания пока не собирается

Одна из самых крупных мировых технологических компаний Amazon вслед за Walmart тоже обвинила Tesla в недостаточно качественной установке солнечных батарей. Но в отличие от Walmart, компания Джеффа Безоса сумела избежать серьезных последствий: было зафиксировано лишь одно возгорание на крыше склада в Редлендсе, штат Калифорния.

С тех пор Amazon принял меры по защите своих многочисленных складов и больше не планирует заказывать системы солнечной энергии у Tesla, сообщает 26 августа Business Insider. В ответ Tesla назвала инцидент с возгоранием на складе Amazon «изолированным событием» и заявила, что все 11 остальных установленных для этой компании солнечных систем «исправно генерируют энергию, постоянно контролируются и обслуживаются». Amazon на данный момент не заявлял о подаче каких-либо исков против Tesla.

Также, по сведениям Business Insider, компания Илона Маска еще прошлым летом без огласки запустила некий «Проект Титан» по замене дефектных солнечных панелей и соединений по всей Америке, особенно доставшихся ей «в наследство» от Solar City.

Что касается иска со стороны Walmart, то Tesla заявила, что «активно ищет решение этой проблемы» и при этом «обе компании (Tesla и Walmart – прим. ред.) выразили желание, чтобы все системы работали надежно, эффективно и безопасно». Другими словами, Илон Маск готов решать проблемы сети супармаркетов, не доводя дело до суда.

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По результатам предварительных расследований всех инцидентов с возгораниями, Tesla в свою очередь выдвинула обвинения в поставке некачественных коннекторов против компании Amphenol Corp., утверждая, что они выходили из строя «чаще, чем позволительно». При этом неясно, были ли именно коннекторы причиной возгораний или нет.

Компания Amphenol все обвинения отрицает, уверяя, что дефекты выявляются у менее чем 1 процента её продукции. Что касается возгораний, то, как сказано в иске Walmart, их причиной, скорее всего, был «некачественный и неквалифицированный монтаж солнечных систем».