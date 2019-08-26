Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +20
$ 65.97р
73.40р
22:42 26.08.2019
Расширенный поиск

Происшествия
26.08.2019 21:12
Печать

Выходные собрали урожай смертельных ДТП в Ленобласти. В Петербурге обошлось без жертв

За прошедшие выходные в Петербурге и Ленинградской области произошло 749 дорожных аварий. И хоть в целом на областных дорогах было почти вдвое меньше происшествий, чем на петербургских, все смертельные ДТП пришлись именно на них. Погибли за 24-25 августа шесть человек, в том числе дети.

Как сообщает 26 августа Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, за прошедшие два дня в Петербурге было зафиксировано 546 дорожных аварий. Пострадавшие были в 35 случаях: травмы получили 40 взрослых и четверо детей. Погибших не было.

---

Наиболее серьезное и «громкое» ДТП произошло ночью 25 августа на Литейном проспекте. Там лоб в лоб столкнулись LADA Vesta, водитель которой оказался «под кайфом», и Hyundai Solaris под управлением мужчины без водительских прав. Пострадали четыре пассажирки.

Реклама

Дважды за выходные ДТП устроили людям внеплановое купание в петербургских речках. Утром 24 августа Mercedes на зимней резине «поскользнулся» на повороте и улетел в Ново-Адмиралтейский канал. Водитель смог выбраться сам. Вечером следующего дня после столкновения автомобиля Toyota и такси в воду упал мужчина (по версии очевидцев, пешеход, по версии ГИБДД, пассажир). Его из реки вытащили горожане.

Днем 24 августа на перекрестке Таллинского и Аннинского шоссе столкнулись самосвал КАМАЗ и Toyota Camry. В результате легкие травмы получил 4-летний пассажир легковушки. Еще один ребенок пострадал в ДТП на Русановской улице. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:20 во дворе дома 17, корпус 2, 31-летний водитель «Тойоты Камри» сбил вне зоны пешеходного перехода 9-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованной машины. Пешеход получил травмы средней тяжести.

В Ленинградской области последствия выходных куда тяжелее: погибли четверо взрослых и двое детей. Всего за два дня в регионе зафиксировали 203 ДТП. Пострадавшие были в 27 случаях: травмы получили 31 взрослый и четверо детей.

В 8 утра субботы на дороге Рощино – Цвелодубово Выборгского района области Mitsubishi Lancer улетел в кювет и в дерево. Водитель погиб на месте, а его пассажирку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Похожая авария произошла ночью 24 августа во Всеволожском районе. В 0:20 на дороге Санкт-Петербург – Морье неустановленный мужчина лет 25-ти на автомобиле Volkswagen Polo не справился с управлением на правом закруглении дороги, вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщают в ГИБДД. В результате водитель тоже погиб на месте, а пассажирка получила тяжелые травмы.

Также за выходные произошло несколько серьезных ДТП с «двухколесными». По информации отдела пропаганды УГИБДД, в 10:08 на нерегулируемом перекрестке на 3-м километре дороги Сосновый Бор – Коваши – Красный Форт – Красная Горка в Сосновоборском районе 34-летний мужчина на пикапе Volkswagen Amarok столкнулся с велосипедистом. Автомобиль ехал по главной, а 43-летний велосипедист выезжал со второстепенной дороги, и к тому же у него имелись признаки опьянения. В результате он получил тяжелые травмы.

В поселке Будогощь Киришского района разбились юный мопедист с пассажиркой. По предварительным данным ГИБДД, 17-летний парень без прав ехал на мопеде Lifan по Советской улице от Кооперативной улицы в сторону Заводской и врезался в фонарный столб. В результате парень и его 15-летняя пассажирка скончались на месте до приезда «скорой». Оба были без шлемов.

---

А днем 25 августа в Ломоносовском районе столкнулись мотоцикл и автомобиль. Авария произошла на дороге Петербург – Ручьи. В результате байкер погиб на месте, а в машине пострадали женщина-водитель и двое детей.

---

Около 17 часов 24 авуста на 76-м километре трассы «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском районе столкнулись Renault Logan и ВАЗ-21099. По предварительным данным, 68-летний водитель «Рено» из-за пробитого колеса не справился с управлением и выехал на «встречку», сообщают в ГИБДД. В результате травмы средней тяжести получили 61-летний водитель «Лады» и его 10-летний пассажир.

Еще одна смертельная авария произошла в Тихвинском районе области. Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД, около десяти часов вечера 24 августа на 459-м километре трассы Вологда – Новая Ладога 25-летний водитель Volkswagen Polo, обгоняя грузовик Volvo, не справился с управлением и столкнулся с его задним колесом. От удара «Поло» выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с легковым FIAT.

В результате ДТП 35-летний водитель «Фиата» скончался в больнице. Его 20-летняя пассажирка, а также водитель и 23-летний пассажир «Фольксвагена» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. По факту аварии возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), сообщили 26 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.08.2019 17:56

Началось заселение ЖК «Морская звезда»

26 августа началось заселение 1-й и 8-й секций ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Жилой комплекс «Морская звезда» расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 37, стр. 1.
ГК «Полис Групп»
26.08.2019 16:22

В ЖК «Полис на Комендантском» началось благоустройство

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
«Лидер Групп»
26.08.2019 15:47

Квартиры в «Гавани Капитанов» станут дороже

1 сентября стоимость квадратного метра будет планово увеличена в жилых комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимых компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
ГК «Ленстройтрест»
26.08.2019 15:28

Коммерческие помещения в ЖК «Янила Драйв» выросли в цене

ГК «Ленстройтрест» сообщает о повышении стоимости коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в голландском квартале «Янила». В зависимости от площади лота цена увеличилась в среднем на 30 000 рублей за квадратный метр.
ПСК
26.08.2019 14:54

ПСК пригласит собственников апартаментов в Like

Апарт-комплекс Like у метро «Площадь Мужества» готовится ко вводу в эксплуатацию. Уже в октябре ГК «ПСК» покажет готовые апартаменты их владельцам. Сейчас на объекте завершаются последние косметические работы.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
26.08.2019 14:30

Заселение до полной оплаты в «Новом Оккервиле»

Компания «Отделстрой» разработала специальную программу для покупателей готовых трехкомнатных квартир под названием «Квартира сегодня – деньги потом»*.
«Аквилон Инвест»
26.08.2019 14:10

«Аквилон Инвест» вывел в продажу новый жилой комплекс в Приморском районе

Жилой комплекс комфорт-класса «FoRest Аквилон» построят на участке в 3,6 га, на территории Каменки, в квартале, ограниченном улицами Планерная и Глухарская, а также перспективой проспекта Авиаконструкторов.
ГК "КВС"
26.08.2019 11:53

ГК «КВС» представила новый вариант отделки квартир

Клубный дом «Б57» у парка Победы станет первым проектом ГК «КВС», квартиры в котором будут передаваться владельцам с белой отделкой, или улучшенной подготовкой под ремонт. Квартиры в остальных жилых комплексах компании сдаются с полной чистовой отделкой или с отделкой и встроенной мебелью.
ПАО «Группа ЛСР»
26.08.2019 11:44

«Группа ЛСР» вывела на рынок коммерцию в историческом центре Санкт-Петербурга

«Группа ЛСР» вывела на рынок аренды дополнительные площади в историческом особняке на Невском, д. 68, восстановленном и отреставрированном силами компании в 2015 году.
ГК «Эталон»
26.08.2019 11:20

Квартал «Галактика» аккредитован еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Setl Group
23.08.2019 17:19

«Петербургская Недвижимость» представила новые квартиры в видовых домах

Компания вывела в продажу новые секции в ЖК «Фортеция», расположенном на берегу Финского залива в Кронштадте, а также в ЖК «Эмеральд на Малой Неве», который строится на Васильевском острове.
ПСК
23.08.2019 16:02

ГК «ПСК» завершила основные строительные работы в ЖК «Славянка»

ГК «ПСК» приступила к последнему этапу строительства ЖК «Славянка» в Пушкинском районе. Общестроительные и основные работы по двум домам завершены в рекордные сроки. В июне прошлого года на площадке началась раскопка котлована, а в августе этого года уже ведутся работы по благоустройству.