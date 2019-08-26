Выходные собрали урожай смертельных ДТП в Ленобласти. В Петербурге обошлось без жертв

За прошедшие выходные в Петербурге и Ленинградской области произошло 749 дорожных аварий. И хоть в целом на областных дорогах было почти вдвое меньше происшествий, чем на петербургских, все смертельные ДТП пришлись именно на них. Погибли за 24-25 августа шесть человек, в том числе дети.

Как сообщает 26 августа Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, за прошедшие два дня в Петербурге было зафиксировано 546 дорожных аварий. Пострадавшие были в 35 случаях: травмы получили 40 взрослых и четверо детей. Погибших не было.

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Наиболее серьезное и «громкое» ДТП произошло ночью 25 августа на Литейном проспекте. Там лоб в лоб столкнулись LADA Vesta, водитель которой оказался «под кайфом», и Hyundai Solaris под управлением мужчины без водительских прав. Пострадали четыре пассажирки.

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Дважды за выходные ДТП устроили людям внеплановое купание в петербургских речках. Утром 24 августа Mercedes на зимней резине «поскользнулся» на повороте и улетел в Ново-Адмиралтейский канал. Водитель смог выбраться сам. Вечером следующего дня после столкновения автомобиля Toyota и такси в воду упал мужчина (по версии очевидцев, пешеход, по версии ГИБДД, пассажир). Его из реки вытащили горожане.

Днем 24 августа на перекрестке Таллинского и Аннинского шоссе столкнулись самосвал КАМАЗ и Toyota Camry. В результате легкие травмы получил 4-летний пассажир легковушки. Еще один ребенок пострадал в ДТП на Русановской улице. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:20 во дворе дома 17, корпус 2, 31-летний водитель «Тойоты Камри» сбил вне зоны пешеходного перехода 9-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованной машины. Пешеход получил травмы средней тяжести.

В Ленинградской области последствия выходных куда тяжелее: погибли четверо взрослых и двое детей. Всего за два дня в регионе зафиксировали 203 ДТП. Пострадавшие были в 27 случаях: травмы получили 31 взрослый и четверо детей.

В 8 утра субботы на дороге Рощино – Цвелодубово Выборгского района области Mitsubishi Lancer улетел в кювет и в дерево. Водитель погиб на месте, а его пассажирку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Похожая авария произошла ночью 24 августа во Всеволожском районе. В 0:20 на дороге Санкт-Петербург – Морье неустановленный мужчина лет 25-ти на автомобиле Volkswagen Polo не справился с управлением на правом закруглении дороги, вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщают в ГИБДД. В результате водитель тоже погиб на месте, а пассажирка получила тяжелые травмы.

Также за выходные произошло несколько серьезных ДТП с «двухколесными». По информации отдела пропаганды УГИБДД, в 10:08 на нерегулируемом перекрестке на 3-м километре дороги Сосновый Бор – Коваши – Красный Форт – Красная Горка в Сосновоборском районе 34-летний мужчина на пикапе Volkswagen Amarok столкнулся с велосипедистом. Автомобиль ехал по главной, а 43-летний велосипедист выезжал со второстепенной дороги, и к тому же у него имелись признаки опьянения. В результате он получил тяжелые травмы.

В поселке Будогощь Киришского района разбились юный мопедист с пассажиркой. По предварительным данным ГИБДД, 17-летний парень без прав ехал на мопеде Lifan по Советской улице от Кооперативной улицы в сторону Заводской и врезался в фонарный столб. В результате парень и его 15-летняя пассажирка скончались на месте до приезда «скорой». Оба были без шлемов.

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А днем 25 августа в Ломоносовском районе столкнулись мотоцикл и автомобиль. Авария произошла на дороге Петербург – Ручьи. В результате байкер погиб на месте, а в машине пострадали женщина-водитель и двое детей.

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Около 17 часов 24 авуста на 76-м километре трассы «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском районе столкнулись Renault Logan и ВАЗ-21099. По предварительным данным, 68-летний водитель «Рено» из-за пробитого колеса не справился с управлением и выехал на «встречку», сообщают в ГИБДД. В результате травмы средней тяжести получили 61-летний водитель «Лады» и его 10-летний пассажир.

Еще одна смертельная авария произошла в Тихвинском районе области. Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД, около десяти часов вечера 24 августа на 459-м километре трассы Вологда – Новая Ладога 25-летний водитель Volkswagen Polo, обгоняя грузовик Volvo, не справился с управлением и столкнулся с его задним колесом. От удара «Поло» выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с легковым FIAT.

В результате ДТП 35-летний водитель «Фиата» скончался в больнице. Его 20-летняя пассажирка, а также водитель и 23-летний пассажир «Фольксвагена» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. По факту аварии возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), сообщили 26 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.