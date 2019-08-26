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Общество
26.08.2019 19:30
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Макрон: Лидеры "Нормандской четверки" соберутся в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в "нормандском" формате на уровне глав государств и правительств пройдет в сентябре.

"Мы запротоколировали – и это есть в тексте, который мы выпускаем (по итогам саммита G7. – Ред.), что мы собираем в сентябре встречу в "нормандском" формате на уровне глав государств и правительств", – сказал Макрон на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7, сообщает РИА Новости.

Тема саммита в "нормандском формате" обсуждалась также во время недавней встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Нормандская четверка", включающая президентов Франции, РФ, Украины и канцлера ФРГ, после начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года подписала документ, получивший название "Минские соглашения", – дорожную карту поэтапного прекращения противостояния Донбасса и Киева. Ни один из 10 пунктов этого плана действий украинскими властями до сих пор не выполнен. Новый президент Украины Владимир Зеленский, избранный в апреле нынешнего года, предложил главам 4 государств пересмотреть документ, включив в число его подписантов и переговорщиков США. Трамп и его администрация в "нормандский формат" решили не вступать.

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