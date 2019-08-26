Би-би-си: Подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова теперь работает в “Газпроме”

Помощник главы Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, упоминаемый в расследовании Ивана Голунова о похоронном бизнесе, не был уволен. Теперь он прикомандирован от ФСБ к службе безопасности "Газпрома".

Об этом 26 августа пишет Би-би-си со ссылкой на информированные, но не уполномоченные давать официальные комментарии источники.

"Марат Медоев остается в московском Управлении ФСБ, он откомандированный оперативный сотрудник в Газпроме", – сообщил один из источников, близкий к Медоеву.

В "Газпроме" эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, сказав лишь, что в телефонном справочнике компании Медоева нет.

Ранее в РБК сообщили, что помощник главы Управления ФСБ по Москве и Подмосковью уволен после публикации резонансного расследования Ивана Голунова. Напомним, в материале спецкорреспондента «Медузы» говорилось, что похоронный рынок столицы находится под контролем приближённых главы Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева.