Сербия отказалась разглашать информацию о российских танках

Минобороны Сербии отказалось разглашать информацию о договоре с Россией на поставку 30 модернизированных танков Т-72 и 30 бронетранспортеров, сославшись на секретность, сообщает издание Balkan Insight.

Serbia’s Defence Ministry said that it cannot provide information about the contractual conditions under which it is acquiring 30 tanks from Russia – which officials have described as a donation – without getting Moscow’s consent. https://t.co/IuA2Hb8lTx