Сербия отказалась разглашать информацию о российских танках

Минобороны Сербии отказалось разглашать информацию о договоре с Россией на поставку 30 модернизированных танков Т-72 и 30 бронетранспортеров, сославшись на секретность, сообщает издание Balkan Insight.

Serbia’s Defence Ministry said that it cannot provide information about the contractual conditions under which it is acquiring 30 tanks from Russia – which officials have described as a donation – without getting Moscow’s consent. https://t.co/IuA2Hb8lTx — Balkan Insight (@BalkanInsight) 26. August 2019

«Мы не можем предоставить какую-либо информацию и ответы на вопросы, потому что запрошенные данные являются секретными данными иностранных государств, что означает, что они были доверены Республике Сербии с обязательством хранить их в секрете», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что проинформируют общественность о деталях сделки после того, как Россия даст на это свое согласие.

Реклама



В конце июля стало известно, что румынские власти не выдали разрешение на переправку российских танков и бронетранспортеров по Дунаю в Сербию из-за введенных санкций. Тогда посол Сербии в Москве Мирослав Лазанский обвинил Бухарест в нарушении Конвенции о режиме судоходства на Дунае. По его словам, река является международным водным путем и не может быть закрыта для стран – подписантов соглашения.

По данным Balkan Insight, Россия подарила Сербии 30 танков Т-72 и 30 бронетранспортеров БРДМ-2 еще в 2015 году. В конце июля сербский президент Александр Вучич в ходе церемонии передачи 10 бронированных машин поблагодарил Москву и пошутил, что техника «падает с неба».

Спустя несколько дней Politico сообщило, что вооружение было перевезено через воздушное пространство Венгрии гражданским самолетом в обход санкций. По словам министра канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляша, это не требовало специального разрешения.