Суд снова снял кандидата с выборов за пост во "ВКонтакте". Вместо плагиата ему предъявили экстремизм

Калининский районный суд 26 августа снял с выборов в муниципалитет "Пискаревка" кандидата от "Справедливой России" Федора Кушнаренко. Причина – пост в соцсети "ВКонтакте", опубликованный активистом девять месяцев назад, в котором тот нелестно отозвался о депутатах Заксобрания Петербурга от "Единой России" и добавил, что на Украине "таких, как они, засовывали в мусорные баки".

В суд с требованием отменить регистрацию кандидата обратилась муниципальная избирательная комиссия. В избиркоме пришли к выводу: упомянув в публикации словосочетание "Единая Россия", Кушнаренко нарушил авторское право партии. Сам пост в избирательной комиссии сочли агитационным. Плагиат в агитации – это основание, по которому кандидата можно снять с выборов.

По аналогичным основаниям – за плагиат в публикациях во "ВКонтакте", в том числе старых, – районные суды уже сняли как минимум троих кандидатов в разных муниципалитетах. Однако двое из них уже выиграли апелляцию в Петербургском городском суде.

Впрочем, на заседании по делу Федора Кушнаренко представитель избиркома нашел, помимо незаконного использования интеллектуальной собственности "Единой России", дополнительные причины лишить кандидата регистрации. Представитель истца заявил, что публикация активиста носит экстремистский характер, сообщили "Фонтанке" в "Справедливой России". Уточнить, в чем именно избирком усмотрел экстремизм, "Фонтанке" не удалось: председатель комиссии Жанна Эминова не взяла трубку.

Муниципалитет "Пискаревка" на протяжении десяти лет возглавляла Вера Сергеева, которая в 2016 году стала депутатом Заксобрания Петербурга от "Единой России". Сейчас в муниципальный совет от партии власти баллотируется ее дочь Оксана Умнова.