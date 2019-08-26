Перекрестие всех смущает: Покрас Лампас нарисует новый рисунок для кровавого Уралмаша

Петербургский художник Покрас Лампас заявил, что форма перекрестия на Площади первой пятилетки на Уралмаше, всех смущает и он создаст новый эксиз рисунка, который представить на обсуждение подписчикам.

«Почти всех смущает именно форма самого креста. Именно само перекрестие. И я никак не берусь это осуждать или комментировать. Это уже существует и этот тот фидбэк, который мы постоянно оттуда (из Екатеринбурга) получаем. Мы пообещали, что мы этот комментарий учтем», – пояснил Покрас Лампас в Инстаграм появившиеся сообщения об отказе от креста.

Он отметил, что попытается поработать над визуализацией, что-то скорректировать при этом не потеряв саму работу и её основной вид, чтобы «небольшими изменениями вернуть мир в Екатеринбург». И если получится, на днях представит новый эскиз на общественное обсуждение. Если он понравится, то его реализует.

Напомним, что за гигантский «супрематический крест» с отрывком из манифеста Казимира Малевича на Уралмаше Лампасу угрожали кровью верующие активисты. В интервью «Фонтанке» художник убеждал, что дискуссия закончится компромиссом, а уже через несколько часов стало известно о поражении.