"Он - человек гордый". Трамп заявил, что безусловно пригласил бы Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что, безусловно, пригласил бы главу Российского государства Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах. Об этом заявил Трамп в понедельник в Биаррице на пресс-конференции по итогам состоявшегося в этом французском городе саммита Группы семи.

Президенту США задали вопрос, готов ли он пригласить президента России на следующий саммит Группы семи, учитывая несогласие ряда членов этого объединения с возрождением формата G8. "Я считаю, что обстоятельства сложились очень тяжело по отношению к нему [Путину]. Он – человек гордый. Я, безусловно, пригласил бы его вне зависимости от того, сможет ли он приехать по психологическим причинам", – заявил Трамп.

Американский президент также сообщил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении G8 с участием РФ.

Возрождение формата G8 с участием РФ было бы хорошо и для мировой безопасности, и для мировой экономики, подчеркнул Трамп.