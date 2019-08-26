Смольный рассказал, сколько стоит огородить митинг снегоуборочной техникой

Комитет по благоустройству огородил площадь Ленина снегоуборочной техникой во время митинга солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму 3 августа, чтобы защитить участников митинга, – об этом сообщается в ответе на запрос депутата петербургского ЗакСа, главы фракции «Яблоко» Бориса Вишневского.

В комитете отметили, что огородили территорию крупногабаритной техникой, чтобы на площадь неожиданно не ворвался автотранспорт и не протаранил толпу. Эффективная антитеррористическая мера стоила денег. «Для реализации этого полномочия в 2019 году комитету было выделено бюджетных средств на сумму 1 785 700 рублей», – говорится в ответе.

Как ранее сообщала «Фонтанка», митинг 3 августа, по официальным данным, собрал около 1000 участников, единственного задержанного отпустили, не предъявив ему каких-либо претензий.