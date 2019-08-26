Заразительный оптимизм. Суд ещё не решил, прикрывать ли Dizzy за килограммы просрочки, а ресторан уже готовится к банкетам

Завидную уверенность в собственной кухне демонстрирует ресторан Dizzy в центре Петербурга, вечер в котором подкосил здоровье отдыхающих. Пока в суде раздумывают над датой заседания, заведение приглашает гостей.

Готовность принимать банкеты и малочисленные компании случайных клиентов по телефону Dizzy «Фонтанке» подтвердили 26 августа. Сегодня у ресторана на Грибоедова выходной, завтра он должен был открыться, но начало работы слегка отодвинуто. В среду, как обещают, возможность зарегистрировать столик уже будет, хотя контрольный звонок в заведение лишним не будет.

Подобная самонадеянность несколько расходится с позицией Роспотребнадзора. Специалисты ведомства нагрянули в Dizzy после того, как на самочувствие пожаловались участники сразу двух мероприятий, которые ресторан принимал 15 августа. С одинаковыми симптомами слегли гости свадьбы и участники интеллектуальной игры «60 секунд». В больницу увезли посетительницу, пенявшую на «Цезарь» с курицей. Ещё примерно полтора десятка гостей, судя по жалобам, мучились на домашнем лечении.

Ревизоры от Роспотребнадзора на кухне Dizzy просрочку забраковали и утилизировали 65 кг продукции. В числе нарушений отметили и то, что ООО «ТК «Арсенал Трейд» (юрлицо ресторана) не поставило ведомство в известность о начале предпринимательской деятельности.

Санитарно-эпидемиологическое разгильдяйство уложено в протокол, документы для решения вопроса о временном закрытии направлены в суд. Куйбышевский суд получил их 21 августа, на следующий день материалы передали судье. Дата заседания ещё не назначена. Как разъяснили в Роспотребнадзоре, до судебного решения возобновлять работу Dizzy запрещает протокол.