Номерок на память. На Тухачевского «Солярис» опрокинул «Матиз» и скрылся, оставив бампер

Водитель легковушки вечером 26 августа устроил ДТП с «перевертышем» в Красногвардейском районе. Сам он после этого уехал, но оставил своеобразную «визитку».

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 13 по улице Маршала Тухачевского не разъехались черный Hyundai Solaris и белый Daewoo Matiz. По словам очевидца Станислава, «Солярис», выезжая из двора, не пропустил «Матиз» и ударил его в бок, опрокинув.

После этого «Хёндэ» с места ДТП скрылся, но на проезжей части остался лежать его передний бампер с номерным знаком, добавляет участник группы.

«Пострадала рука потерпевшего. Выбрался из машины самостоятельно. Службы все вызвали. ГАИ уже на месте. Проезду не мешают», – пишет очевидец.

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