Помощник главы столичного УФСБ Медоев лишился своего кресла после публикации расследования журналиста Голунова

Полковник ФСБ Марат Медоев, фигурировавший в расследовании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном рынке Москвы, покинул пост.

Об этом 26 августа пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и источники, близкие к Федеральной службе безопасности.

«Марата сняли около месяца назад», — уточнил один из собеседников РБК, близких к спецслужбе. О новом месте работы Медоева собеседники РБК не сообщили.

37-летний Медоев работал помощником главы Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева. Он сын Игоря Медоева — генерал-майора спецслужбы, Героя России, экс-помощника министра обороны Анатолия Сердюкова.

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В расследовании Голунова утверждалось, что приближённые Дорофеева и Медоева контролируют московский и подмосковный похоронный бизнес.

Ивана Голунова в начале июня 2019 года задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Он и редакция «Медузы» связали это с подготовкой расследования о ритуальном рынке. Суд отправил журналиста под домашний арест, а спустя некоторое время министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично отрапортовал о прекращении уголовного дела. После этого должностей лишились руководитель столичного УВД по ЗАО (сотрудники которого задержали журналиста) Андрей Пучков, его заместитель Игорь Петухов, глава Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник соответствующего отдела в УВД по ЗАО Андрей Щиров. СКР назначил доследственную проверку в отношении силовиков, связанных с задержанием журналиста.

К работе над расследованием Голунова подключились корреспонденты 30 изданий, в том числе «Фонтанки». Оно было опубликовано спустя несколько недель после освобождения корреспондента.