Тир оказался мишенью. Смольный выселил стрелковый клуб в Колпинском районе

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал полигон стрелкового клуба «Северянин» в Колпино.

комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Как рассказали в ведомстве 26 августа, тир расположился на участке вблизи дома 71, лит. А, по Вознесенскому шоссе. Но за пределами арендованной территории чиновники нашли тренировочную площадку с мишенями, а также конструкцию из металлических контейнеров и лестниц для упражнений в стрельбе. Земля была замусорена остатками гильз и отработанными мишенями, что также является нарушением условий договора аренды, отметили в ККИ.

Добровольно освободить участок тир отказался, так что сооружения были разобраны сотрудниками ККИ. «Северянину» грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства.

В отношении руководства стрелкового клуба также составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ («Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена»).