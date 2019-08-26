Россия перестала видеть в блогере Исаеве своего соотечественника. Его отправляют в Азербайджан из-за справки сомнительного происхождения

Дзержинский районный суд согласился с доводами полиции и принял решение выдворить в Азербайджан критикующего руководство родной страны блогера Эльвина Исаева. Первый российский паспорт он получил 18 лет назад, по нему его судили и выдали ему оружие.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судов Петербурга, Исаеву вменили статью 18.8 Кодекса об административных правонарушениях, Дзержинский районный суд признал мигранта виновным в нарушении режима пребывания в России и постановил выдворить его на родину со штрафом в 5 тысяч рублей. Некоторое время он еще задержится в Петербурге – ожидать вероятного возвращения на родину он будет в изоляторе для иностранцев в Красном Селе.

Решение суда в полном объеме «Фонтанке» предоставили защитники Исаева. Блогер утверждает, что первый российский паспорт он получил еще в 2001 году в Северной Осетии (по информации «Фонтанки», в мае того же года его привлекали к ответственности за проживание без паспорта или прописки), менять его пришлось в 2014 году просто из-за того, что тот стал потрепанным.

Заявить в суде, что гражданства России Исаев не имеет, позволила справка, которую он получал в Генеральном консульстве Азербайджана в Петербурге в 2015 году. Исаев объяснил, что у него возникли «некие сложности» и он действительно обращался в консульство, но почему там было написано, что он гражданин Азербайджана, он не знает, хотя документ был выдан лично в руки. Адвокат Антон Павлов отметил, что ему неизвестно происхождение этой справки и зачем вообще Исаев ее брал. Он полагает, что она могла быть куплена и, соответственно, подделана. И даже если эту бумажку блогер действительно брал в консульстве, не исключена ошибка со стороны Азербайджана.

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От паспорта республики Исаев отказался 18 лет назад. Процедура прописана в российском законодательстве, иначе бы ему его не выдали (ФЗ «О гражданстве Российской федерации», статья 13, пункт «г»).

«Фонтанка» проверила оба документа по базе МВД, в которой можно узнать, является ли паспорт легальным. Тот, что был выдан 2001 году, проходит с графой «заменен на новый», выданный в 2014 году – действителен.

Исаев также уповал на то, что когда его судили за применение насилия в отношении представителя власти (дело рассматривали в 2017 году в Московском районном суде, оно завершилось примирением сторон), его гражданство было установлено как российское. Вопросов к документам ни у кого не возникло в том числе и тогда, когда ему как россиянину разрешили иметь оружие.

Суд ходатайство адвоката об истребовании заключения о признании документов недействительными отклонил под тем предлогом, что отсылка на этот документ есть в акте изъятия российского паспорта. Выяснение оснований, необходимых для того, чтобы забрать у Исаева документы, и почему их вообще признали недействительными, не входит в предмет доказывания по нынешнему делу, решила судья Татьяна Матусяк.

Защитники Исаева в случае решения о его выдворении просили судью разрешить ему уехать самостоятельно, однако официально безработный мигрант, по ее мнению, должен быть передан из рук в руки.

Исаев напомнил, что в Петербурге живут двое его несовершеннолетних детей, жена, мать и братья, а в Азербайджане ему попросту негде жить. По данным «Фонтанки», все многочисленные родственники блогера живут в Петербурге легально, с российскими документами на руках. При этом Исаев регулярно бывает на родине, Баку и Ленкорань за последние четыре года он посещал примерно раз в два месяца.

В настоящее время его определили в изолятор для иностранцев в Красном Селе. Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

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Исаев не только муж уроженки Ленинграда, но и популярный на родине блогер. Он не раз позволял себе резкие высказывания в адрес азербайджанского правительства, за что, уверяют родственники Исаева, получал угрозы. На YouTube у него 15 тысяч подписчиков, группа поддержки призывает правозащитные организации и российского президента не отправлять отца семейства в Азербайджан. Коллеги в Азербайджане отмечают, что Исаев позволял себе не только очень жесткую критику, но порой даже оскорбительную. На родине он не пользуется заметной популярностью.

Задержали Исаева 24 августа, его адвокаты уверяют, что за блогером приехали порядка пяти автомобилей полиции, а на вопросы и просьбы родных им отвечали: «Вы ничего не сделаете, все решено сверху».