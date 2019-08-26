Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +21
$ 65.97р
73.40р
20:22 26.08.2019
Расширенный поиск

Происшествия
26.08.2019 18:05
Печать

Россия перестала видеть в блогере Исаеве своего соотечественника. Его отправляют в Азербайджан из-за справки сомнительного происхождения

Дзержинский районный суд согласился с доводами полиции и принял решение выдворить в Азербайджан критикующего руководство родной страны блогера Эльвина Исаева. Первый российский паспорт он получил 18 лет назад, по нему его судили и выдали ему оружие.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судов Петербурга, Исаеву вменили статью 18.8 Кодекса об административных правонарушениях, Дзержинский районный суд признал мигранта виновным в нарушении режима пребывания в России и постановил выдворить его на родину со штрафом в 5 тысяч рублей. Некоторое время он еще задержится в Петербурге – ожидать вероятного возвращения на родину он будет в изоляторе для иностранцев в Красном Селе.

Решение суда в полном объеме «Фонтанке» предоставили защитники Исаева. Блогер утверждает, что первый российский паспорт он получил еще в 2001 году в Северной Осетии (по информации «Фонтанки», в мае того же года его привлекали к ответственности за проживание без паспорта или прописки), менять его пришлось в 2014 году просто из-за того, что тот стал потрепанным.

Заявить в суде, что гражданства России Исаев не имеет, позволила справка, которую он получал в Генеральном консульстве Азербайджана в Петербурге в 2015 году. Исаев объяснил, что у него возникли «некие сложности» и он действительно обращался в консульство, но почему там было написано, что он гражданин Азербайджана, он не знает, хотя документ был выдан лично в руки. Адвокат Антон Павлов отметил, что ему неизвестно происхождение этой справки и зачем вообще Исаев ее брал. Он полагает, что она могла быть куплена и, соответственно, подделана. И даже если эту бумажку блогер действительно брал в консульстве, не исключена ошибка со стороны Азербайджана.

Реклама

От паспорта республики Исаев отказался 18 лет назад. Процедура прописана в российском законодательстве, иначе бы ему его не выдали (ФЗ «О гражданстве Российской федерации», статья 13, пункт «г»).

«Фонтанка» проверила оба документа по базе МВД, в которой можно узнать, является ли паспорт легальным. Тот, что был выдан 2001 году, проходит с графой «заменен на новый», выданный в 2014 году – действителен.

Исаев также уповал на то, что когда его судили за применение насилия в отношении представителя власти (дело рассматривали в 2017 году в Московском районном суде, оно завершилось примирением сторон), его гражданство было установлено как российское. Вопросов к документам ни у кого не возникло в том числе и тогда, когда ему как россиянину разрешили иметь оружие.

Суд ходатайство адвоката об истребовании заключения о признании документов недействительными отклонил под тем предлогом, что отсылка на этот документ есть в акте изъятия российского паспорта. Выяснение оснований, необходимых для того, чтобы забрать у Исаева документы, и почему их вообще признали недействительными, не входит в предмет доказывания по нынешнему делу, решила судья Татьяна Матусяк.

Защитники Исаева в случае решения о его выдворении просили судью разрешить ему уехать самостоятельно, однако официально безработный мигрант, по ее мнению, должен быть передан из рук в руки.

Исаев напомнил, что в Петербурге живут двое его несовершеннолетних детей, жена, мать и братья, а в Азербайджане ему попросту негде жить. По данным «Фонтанки», все многочисленные родственники блогера живут в Петербурге легально, с российскими документами на руках. При этом Исаев регулярно бывает на родине, Баку и Ленкорань за последние четыре года он посещал примерно раз в два месяца.

В настоящее время его определили в изолятор для иностранцев в Красном Селе. Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Реклама


Исаев не только муж уроженки Ленинграда, но и популярный на родине блогер. Он не раз позволял себе резкие высказывания в адрес азербайджанского правительства, за что, уверяют родственники Исаева, получал угрозы. На YouTube у него 15 тысяч подписчиков, группа поддержки призывает правозащитные организации и российского президента не отправлять отца семейства в Азербайджан. Коллеги в Азербайджане отмечают, что Исаев позволял себе не только очень жесткую критику, но порой даже оскорбительную. На родине он не пользуется заметной популярностью.

Задержали Исаева 24 августа, его адвокаты уверяют, что за блогером приехали порядка пяти автомобилей полиции, а на вопросы и просьбы родных им отвечали: «Вы ничего не сделаете, все решено сверху».

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.08.2019 17:56

Началось заселение ЖК «Морская звезда»

26 августа началось заселение 1-й и 8-й секций ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Жилой комплекс «Морская звезда» расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 37, стр. 1.
ГК «Полис Групп»
26.08.2019 16:22

В ЖК «Полис на Комендантском» началось благоустройство

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
«Лидер Групп»
26.08.2019 15:47

Квартиры в «Гавани Капитанов» станут дороже

1 сентября стоимость квадратного метра будет планово увеличена в жилых комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимых компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
ГК «Ленстройтрест»
26.08.2019 15:28

Коммерческие помещения в ЖК «Янила Драйв» выросли в цене

ГК «Ленстройтрест» сообщает о повышении стоимости коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в голландском квартале «Янила». В зависимости от площади лота цена увеличилась в среднем на 30 000 рублей за квадратный метр.
ПСК
26.08.2019 14:54

ПСК пригласит собственников апартаментов в Like

Апарт-комплекс Like у метро «Площадь Мужества» готовится ко вводу в эксплуатацию. Уже в октябре ГК «ПСК» покажет готовые апартаменты их владельцам. Сейчас на объекте завершаются последние косметические работы.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
26.08.2019 14:30

Заселение до полной оплаты в «Новом Оккервиле»

Компания «Отделстрой» разработала специальную программу для покупателей готовых трехкомнатных квартир под названием «Квартира сегодня – деньги потом»*.
«Аквилон Инвест»
26.08.2019 14:10

«Аквилон Инвест» вывел в продажу новый жилой комплекс в Приморском районе

Жилой комплекс комфорт-класса «FoRest Аквилон» построят на участке в 3,6 га, на территории Каменки, в квартале, ограниченном улицами Планерная и Глухарская, а также перспективой проспекта Авиаконструкторов.
ГК "КВС"
26.08.2019 11:53

ГК «КВС» представила новый вариант отделки квартир

Клубный дом «Б57» у парка Победы станет первым проектом ГК «КВС», квартиры в котором будут передаваться владельцам с белой отделкой, или улучшенной подготовкой под ремонт. Квартиры в остальных жилых комплексах компании сдаются с полной чистовой отделкой или с отделкой и встроенной мебелью.
ПАО «Группа ЛСР»
26.08.2019 11:44

«Группа ЛСР» вывела на рынок коммерцию в историческом центре Санкт-Петербурга

«Группа ЛСР» вывела на рынок аренды дополнительные площади в историческом особняке на Невском, д. 68, восстановленном и отреставрированном силами компании в 2015 году.
ГК «Эталон»
26.08.2019 11:20

Квартал «Галактика» аккредитован еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Setl Group
23.08.2019 17:19

«Петербургская Недвижимость» представила новые квартиры в видовых домах

Компания вывела в продажу новые секции в ЖК «Фортеция», расположенном на берегу Финского залива в Кронштадте, а также в ЖК «Эмеральд на Малой Неве», который строится на Васильевском острове.
ПСК
23.08.2019 16:02

ГК «ПСК» завершила основные строительные работы в ЖК «Славянка»

ГК «ПСК» приступила к последнему этапу строительства ЖК «Славянка» в Пушкинском районе. Общестроительные и основные работы по двум домам завершены в рекордные сроки. В июне прошлого года на площадке началась раскопка котлована, а в августе этого года уже ведутся работы по благоустройству.