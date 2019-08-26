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Бизнес
26.08.2019 17:59
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Антимонопольщики оштрафовали ГУП «Пассажиравтотранс» за непослушание. Госпредприятие уповает на Верховный суд

Петербургское управление федеральной антимонопольной службы назначило штраф размером 400 тысяч рублей ГУП «Пассажиравтотранс» за неисполнение предписания. Об этом 26 августа сообщает УФАС.

Еще в феврале 2018 года антимонопольный орган установил, что «Пассажиравтотранс» злоупотребляет доминирующим положением на рынке, а именно устанавливает для перевозчиков в кассах автовокзала на Обводном экономически не обоснованные и зависящие от протяженности маршрута тарифы на кассовое обслуживание. В УФАС эту схему признали не соответствующей законодательству, оштрафовали ГУП на 300 тысяч рублей и выдали предписание об устранении нарушений. Штраф «Пассажиравтотранс» заплатил, а вот предписание не выполнил, за что и получил от антимонопольщиков еще один.

«Второй штраф будем обжаловать. Предписание обжалуется сейчас в Верховном суде», – сообщили «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс». Стоит отметить, что три предыдущие инстанции встали на сторону УФАС.

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