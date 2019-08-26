Подозреваемого в убийстве 58-летней петербургской переводчицы отправили под стражу

Подозреваемый в убийстве петербургского гида отправится в СИЗО. Денису Сульдину, который приговорил женщину ради новой машины, Кировский районный суд избрал меру пресечения.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 26 августа, 26-летний житель Севастополя пробудет в изоляторе как минимум до конца октября.

Напомним, мужчина квартировал в доме 35 по бульвару Новаторов. Родился он в Крыму, но в последнее время скрывался от коллекторов. Долги явно тяготили Сульдина, поэтому он решил действовать радикально – присмотрел во дворе дома машину поновее, проник под надуманным предлогом в квартиру 58-летней переводчицы и перерезал ей горло. После этого предполагаемый убийца схватил телефоны, ключи от авто и выдвинулся в сторону Москвы, чтобы продать синюю «Вольво». План нарушила полиция.