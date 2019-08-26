Самбисты в Петербурге готовы взяться за обучение кондукторов. Последние желанием не горят

Отделение Всероссийской федерации самбо в Петербурге готово предложить свои услуги по обучению самообороне кондукторов. Представителям транспортной сферы города кажется, что троллейбус мало похож на татами.

О возможности организации курсов комитет по физической культуре и спорта Смольного сообщил 26 августа в ответе на запрос депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева. Парламентарий заинтересовался физподготовкой кондукторов в городском транспорте после того, как с сотрясением мозга с работы уехала сотрудница ГУП «Горэлектротранс». Как сообщалось ранее, пассажир ударил женщину из-за 40 рублей – троллейбус на котором он ехал сломался, другой ждать мужчине не хотелось. В результате эмоционального монолога он ударил кондуктора кулаком в лицо. Пассажир долго скрывался, но после того, как его опознали читатели «Фонтанки», сам явился в полицию. Кондуктор ГУП «Пассажиравтотранса» пострадал после поездки в автобусе с десантниками 2 августа.

В ответе сказано, что курсы будут организованы по первому зову от обоих ГУПов, однако там к предложению с энтузиазмом не отнеслись. В Пассажиравтотрансе «Фонтанке» сообщили, что никаких подобных занятий не планируют. «Считаем, что необходимо все-таки заниматься профилактикой правонарушений, поскольку проявления агрессии возможны в любом месте. А применение силы в транспортном средстве, с любой стороны, может привести к крайне негативным последствиям», – добавили в пресс-службе предприятия. В целом солидарны с коллегами и в Горэлектротрансе, там о планировании подобных занятий пока также ничего не знают.