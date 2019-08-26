Европейское космическое агентство перестает использовать «Союзы» для доставки астронавтов на МКС

Международная организация ЕКА, объединяющая 22 постоянных члена из стран Европы, приняла решение отказаться от российских ракет.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», – цитирует 26 августа заявление главы постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель «Интерфакс».

По его словам, это связано в тем, что европейцы летают по американской квоте. Однако если Россия и США договорятся о «перекрестных полетах», то ЕКА вернется к «Союзам».

США занимаются разработкой собственных кораблей для доставки экипажей на МКС, однако пока астронавтов доставляют «Союзами».