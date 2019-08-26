Минфин не увидел препятствий для продажи алкоголя в отделениях «Почты России»

«Почта России» может начать розничную продажу алкоголя в своих отделениях в случае получения соответствующей лицензии, препятствий для такой деятельности ФГУП нет, сообщили RNS в пресс-службе Минфина.

«По закону розничная продажа алкогольной продукции подлежит лицензированию, за исключением пивоваренной продукции... То есть любая организация может осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при наличии соответствующей лицензии, а также пивоваренной продукции при соблюдении установленных в законодательстве обязательных требований и ограничений... Учитывая это, "Почта России" может реализовывать розничную продажу алкогольной продукции в случае соблюдения ею правил, установленных законом», – пояснили в Минфине.

В министерстве также отметили, что «процесс получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не является сложным, а требования, установленные в законе, направлены, прежде всего, на обеспечение легальности и безопасности потребляемой алкогольной продукции».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы сообщила, что «Почта России» просит около 85 млрд руб. из бюджета для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркетов, аптек, банков и МФЦ, а также образовательных и медицинских учреждений.