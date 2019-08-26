День на берегу, десять лет в море. Как изгнанный из Петербурга «Штандарт» ждет возвращения домой

Построенная в Петербурге 20 лет назад копия первого фрегата Петра I пришла в Хельсинки. В юбилейный год у скитальца, который когда-то ходил под алыми парусами, но был вынужден покинуть Россию, на горизонте забрезжила надежда вернуться в родной город.

Уникальный корабль «Штандарт», созданный по чертежам XVIII века, 25 августа пришвартовался в Хельсинки, в 170 милях от родного Петербурга. На борту в этот раз — участники семейной программы «Отец и сын». Как и все, кто попадает на борт, они пробуют себя в роли матросов. Вот уже 10 лет «Штандарт» колесит вокруг Европы вне Петербурга, принимая за донейшн всех желающих примерить на себя жизнь морского волка (подробнее читайте в репортаже «Фонтанки»). Драить палубу, дежурить на камбузе, ставить паруса — новичкам доверяют любую работу.

Фото: (Валерий Василевский, предоставлено "Проект "Штандарт"

Но в Морском регистре судоходства России к кораблю доверия пока нет — «Штандарт» до сих пор не может зарегистрироваться, поскольку отдельная категория для исторических парусных судов в российском реестре отсутствует, а, учитывая характеристики, вписаться в спортивную гораздо сложнее. При этом в Европе всех устраивают документы, выданные Всероссийской федерацией парусного спорта, поскольку в ЕС все парусные суда получают техосмотр от таких же общественных организаций, как ВФПС.

«За это время мы побывали в 17 странах, освоили суровую акваторию Бискайского залива, несколько раз попадали в 9-балльный шторм. В 2016 — 2017 сделали капремонт, заменив 40% деревянной конструкции корабля, – рассказывает капитан Владимир Мартусь, строивший судно с командой энтузиастов. – В Европе можно планировать будущее, здесь мы знаем наш маршрут на год вперёд».

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«Будем бодаться»

Была надежда на то, что появление «Полтавы» под покровительством «Газпрома», поможет продавить место для исторических парусников в регистре, но этого не случилось – «Полтава» создавалась как музей, двигателем не оснащена и может ходить лишь на буксире, а разрешительные документы готовились индивидуально под неё. Однако в юбилейный год в сложных отношениях «Штандарта» с российскими надзорными органами наметился позитивный сдвиг. В июне инспектор осмотрел фрегат во французском Руане уже как спортивное парусное судно, чего раньше не происходило. После этого Моррегистр предъявил кораблю целый список несоответствий для устранения.

«Штандарт» хочет иметь возможность приходить в Петербург и отправляться оттуда в дальние плавания. Сейчас мы работаем над предоставленными замечаниями Морского регистра судоходства и ориентировочно в октябре полагаем представить корабль к осмотру. Это будет следующий тур борьбы за право появляться в Петербурге. Мы намерены бодаться до победного», – говорит Мартусь. По его словам, большинство заявленных несоответствий вполне можно исправить, а некоторые пункты отстоять юридически.

«Мы хулиганили — они обижались»

«Корабль получил судовой билет ГИМСа еще до спуска на воду и до 2007 совершенно легитимно ходил как маломерное судно, но потом ГИМС снял нас с регистрации — «Штандарт» перестал соответствовать своему классу, выпав из поднадзорности в ГИМС, когда ведомство стало заниматься судами не больше 20 метров. Мы подали документы в Российский речной регистр. Он рассмотрел обращение и выдал нам класс на 120 пассажиров с районом плавания до Выборга. Но в 2007 году была международная регата The Tall Ship Races, и мы ушли. После возвращения в сентябре 2007 речной регистр устроил показательную порку, предъявив необоснованные претензии к огнеупорному составу для пропитки судна и постановил стоять на причале. Весь 2008 год мы провели у дамбы, где заканчивалась территория Морпорта. Мы хулиганили — они обижались», – вспоминает Мартусь.

Владимир Мартусь Фото: Яна Пруссакова/"Фонтанка.ру"

«Штандарт» радовал выпускников, выходя под Алыми парусами, в 2005, 2006, 2007 году, в 2008 его заменил «Мир», а в 2009 разразилась борьба между Ространснадзором, который не хотел пускать «Штандарт», и организаторами Алых парусов. «Мы за 15 минут до начала шоу не знали, пустят ли нас под мосты. А после нам якобы забыли выписать разрешение на выход, и мы потеряли время и деньги», – говорит капитан.

После этого Мартусь принял решение вывести судно без экипажа на буксире, «в режиме бревна», за пределы России. Нанятый российский буксир через 14 часов был признан немореходным, а вновь нанятый эстонский ждал разрешения пять суток. Эту историю сам капитан называет «осмысленными действиями с целью банкротства судовладельца».

И вот, совсем недавно, 31 июля 2019 года «Штандарт» отметил 10 лет свободы, но — вдали от родины.

Сейчас каждое лето копия первенца Балтийского флота под российским флагом принимает участие в регатах больших парусников и парусных фестивалях — Армада Руан, Брестский фестиваль во Франции, регата больших парусников The Tall Ships Races, проводит молодёжные и детские учебные плавания, а также реализует собственную волонтёрскую программу. В Санкт-Петербурге успешно работает социальная программа для молодёжи — учебная верфь деревянного судостроения с флотом капитанских гичек, на которых все желающие выходят в море на вёслах и под парусом, а также тренируются российские и международные команды. Так, в 2016-м «Штандарт» привез в Петербург «золото» Atlantic Challenge International — 2016.

За 20 лет петровский фрегат прошёл расстояние, равное почти восьми экваторам (167 000 морских миль, из них 106 880 — под парусами), на борту морские переходы совершили 8 293 человека из 27 стран.

Пока корабль не может вернуться на родину, его 20-летний юбилей 4 сентября будут отмечать в Петербурге, в том числе на «Полтаве» – ведь оба судна фактически строили почти одни и те же люди. В этот день из пушки «Полтавы» будет произведён торжественный выстрел в честь «Штандарта», 6 сентября устроят концерт, а 14 и 15 сентября устроят регаты на парусно-гребных шлюпках на приз «Штандарта». Сам корабль в это время вновь будет бороздить европейские моря.

«2 сентября выходим из Стокгольма на бот-шоу в Саутгемптон, так что отмечать будем на ходу кружкой крепкого чая», – улыбается капитан.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»