Газопровод «Северный поток - 2» достроили на 75%

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода «Северный поток – 2». Это 75% от общей протяженности двух ниток. И сейчас она перешла к укладке финальной четверти газопровода.

«Строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и водах Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе», – рассказали в Nord Stream 2 AG 26 августа.

Кроме того, практически закончены логистические операции. В течение лета последние трубы из Ханко (Финляндия) и Карлсхамна (Швеция) были доставлены на трубоукладочные суда. Продолжается доставка труб из хабов в Котке (Финляндия) и в Мукране (Германия).

Проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG по дну Балтийского моря должен завершиться в конце 2019 года. Из 1200 километров труб, которые соединят Россию и Германию, 374 км будет проведено по территории Финляндии. Компания столкнулась с проблемами в Дании. Как писала «Фонтанка», они грозят «Северному потоку – 2» затратами в 660 млн евро и отсрочкой реализации проекта на 8 месяцев.